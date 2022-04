Ravenna - Athletic Carpi 0 - 3 | Colpaccio biancorosso, playoff più vicini

Sorpresissima a Ravenna nel recupero tra i romagnoli e l'Athletic Carpi, gara non disputata domenica scorsa causa Covid nel gruppo di Bagatti. I biancorossi espugnano 3-0 il "Benelli" che era imbattuto dallo scorso 15 maggio (0-1 contro il Legnago, gara 1 dei playout di serie C), ottenendo un successo che sulla ruota di Carpi non usciva addirittura dal 10 ottobre 1976, allorquando l'allora AC Carpi si impose 2-0, sempre in serie D, con gol di Lamberti Grazioli e Marco Cacciatori. Quello era fino a poco fa l'unico successo in 22 gare, a fronte di 16 sconfitte. Erano i tempi di Giancarlo Ansaloni in panchina, Salvatore Bagni in campo e della promozione sfumata alla penultima giornata ad Imola.

Bene, dopo 45 anni e mezzo abbondanti, una squadra di Carpi torna a vincere a Ravenna inguaiando i romagnoli che ancora speravano di riacciuffare e sorpassare la capolista Rimini, che ringrazia per la cortesia, in attesa del match di mercoledì pomeriggio (alle 18 e non più alle 15, la richiesta del club sarà accolta) al "Cabassi".

Parte forte la squadra di Bagatti che mette subito le cose in chiaro. Al 5' Bolis

fa centro su calcio piazzato, è la legge dell'ex (gli altri due Boccaccini e Raffini saranno pure loro decisivi. Il Ravenna è sorpreso, e al 20' completa l'opera con Antonini che fa harakiri, non avvedendosi dell'uscita del suo portiere . Colpo di testa verso la porta sguarnita, ci pensa Raffini a spingere il pallone in rete. Al 25' Antonini si riscatta negando a Raffini lo 0-3. D'ora in poi è un assalto. La vicecapolista ci prova in tutti i modi, ma non ci sarà nulla da fare, tra parate di Ferretti, salvataggi sulla riga ed errori incredibili sotto misura della squadra di Dossena, che getta via innanzitutto per colpe proprie quasi l'intera stagione. Nei minuti finali arriva lo 0-3, impronosticabile alla vigilia, firmato Sivilla, entrato da pochi minuti. E così il finale di stagione avrà un senso eccome in casa Carpi. Il quinto posto è lì, a portata di mano. Mercoledì sfida al Rimini al "Cabassi". Un big match che è un peccato si disputi in mezzo alla settimana.