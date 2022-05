Ravenna - Athletic Carpi 4 - 0 | Non riesce la magia ai biancorossi, fuori dai play off

Niente da fare per il Carpi che era riuscito ad agguantare i play off all’ultima giornata di campionato e ieri ha perso nella prima gara in casa del Ravenna, concludendo così la stagione senza promozione. A partire meglio sono stati proprio i padroni di casa che per tutto il primo tempo spingono senza lasciare ai biancorossi la possibilità di replicare.

Il vantaggio dei romagnoli arriva poi a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco quando al 41’ Ferretti commette un’ingenuità provocando un calcio di rigore poi trasformato da Saporetti. L’Athletic Carpi non riesce a reagire e a dieci minuti dall’inizio della ripresa i padroni di casa raddoppiano con D’Orsi al termine di una bella azione corale.

A questo punto gli uomini di Bagatti provano a riaprirla con Walker che però manca l’obiettivo e al 63’ tutti i sogni si dissolvono quando Saporetti segna il tris ben servito da Spinosa. Solo quattro minuti più tardi Belli cala il poker innescato da Saporetti e non succede più nulla fino al triplice fischio che condanna il Carpi ad un altro anno di Serie D.