Real Formigine - Agazzanese 0 - 1 | Rantier la decide al 43'

Il Real Formigine, ormai prossimo alla salvezza, regala tre punti all’Agazzanese che si avvicina così alla SanMichelese (in campo domani col Colorno) e al Campagnola che ha pareggiato questo pomeriggio contro il fanalino di coda Bibbiano San Polo. A decidere l’incontro è stata la rete di Rantier nel finale del primo tempo, al 43’, a cui i verdeblù non hanno saputo reagire. Ora il Real Formigine è a dieci punti dalla zona play out, indipendentemente da come andranno la partite di domani.