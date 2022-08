Real Formigine - Agazzanese 1 - 1 | Habib risponde a Mastrototaro

Pareggio per 1-1 per il Real Formigine nella partita casalinga contro i piacentini dell’Agazzanese. I verdeblù giocano un buon calcio e il primo tempo rimane in equilibrio, poi nella ripresa gli ospiti spingono di più e al 65’ passano in vantaggio con la rete di Mastrototaro. La reazione della squadra modenese non tarda però ad arrivare e dopo vari tentativi, all’84’, arriva la rete del pareggio firmata da Habib.