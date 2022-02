Real Formigine - Arcetana 2 - 2 | I verdeblù in vantaggio si fanno rimontare poi recuperano

Squadra in casa

Squadra in casa Real Formigine

La sfida di metà classifica tra Real Formigine e Arcetana termina con un punto a testa. A passare in vantaggio sono i verdeblù al 25’ quando Tonelli manda in rete sugli sviluppi di una punizione di Fornaciari. L’Arcetana reagisce ma il pareggio arriva solo al 50’ nella ripresa con Caminati che calcia una bella punizione intercettata da Bernabei che aggancia il pallone in area e batte il portiere avversario.

Il risultato viene poi ribaltato dall’Arcetana al 70’ con Davitti che calcia da distanza ravvicinata. Il vantaggio però dura poco perché al 76’ Zampino trova un’imbucata e a tu per tu con Giaroli non sbaglia. Nel finale nessuna delle due squadre trova lo spunto giusto per provare a vincerla e termina così sul 2-2.