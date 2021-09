Domina il Formigine sul Bibbiano San Polo vincendo per 2-0, ma creando tante occasioni che non vengono finalizzate. Parte bene la squadra ospite che al 4’ impegna Cortenova con Appiah. Risponde il Formigine un minuto più tardi con Iattici che tira dal limite e impegna Rizzo in tuffo. Il vantaggio dei verdeblù arriva poi all’11’ con Zampino che calcia forte al volo dal centro dell’area e porta avanti i suoi. Al 28’ arriva già il raddoppio che chiude la partita con Habib che con un colpo da biliardo infila di nuovo la porta su assist di Zampino. Nella ripresa poi è ancora il Formigine ad avere tante occasioni, prima con Zampino che para da distanza ravvicinata, poi con zampino ancora che per due volte ci prova senza riuscire nella doppietta personale. Tre punti importanti per il Formigine che sale a quota quattro dopo il pareggio della settimana scorsa contro la Modenese.