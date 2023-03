Real Formigine - Boretto 3 - 1 | Tre punti per i verdeblù nell'infrasettimanale

Squadra in casa

Squadra in casa Real Formigine

Bella vittoria del Real Formigine che continua il suo splendido campionato, anche se sempre ai margini delle posizioni che contano. In casa contro il Boretto, squadra che lotta per salvarsi, è finita per 3-1.

A passare in vantaggio sono stati i verdeblù al 22’ con Ruini e solo quattro minuti più tardi Iattici ha trovato il raddoppio. A pochi istanti dalla fine del primo tempo il Boretto ha riparto la partita con Gueye, ma ad inizio ripresa il Formigine è sceso in campo determinato e al 50’ ha chiuso i conti con Habib.