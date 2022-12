Real Formigine - Campagnola 2 - 1 | Habib e Caselli fanno ancora grandi i verdeblù

Squadra in casa

Torna alla vittoria il Real Formigine che in casa conquista altri tre punti importanti rimanendo sempre saldamente nelle parti alte della classifica, anche se a distanza dalle prime due posizioni. E’ il solito Habib a sbloccare il risultato nel match contro il fanalino di coda Campagnola.

Al 17’ il giocatore neroverde porta avanti i suoi e si va all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa poi i rosanero riescono con uno scatto d’orgoglio a trovare il pareggio al 57’ con Mastaj, ma al 69’ sale ancora in cattedra Caselli che va in gol e decide per la vittoria del Real Formigine.