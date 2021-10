Real Formigine - Campagnola 3 - 1 | I verdeblù vincono in rimonta e risalgono la classifica

Bella vittoria per il Real Formigine nell’anticipo della sesta giornata di campionato. I verdeblù hanno battuto il Campagnola in rimonta, segnando tre gol nella ripresa. A sbloccare la partita, giocata questo pomeriggio alle 15,30 al ‘Pincelli’ di Formigine, sono stati gli ospiti reggiani che sono partiti forte e al sesto minuto sono passati già in vantaggio grazie al gol di Silipo, mantenendo il risultato per tutto il primo tempo.

Nella ripresa poi la squadra di Ferraboschi è entrata in campo con un piglio diverso e in pochi minuti hanno completato la rimonta. Al 55’ è stato un gol di Habib su rigore a pareggiare i conti; solo due minuti più tardi Giannelli ha portato in vantaggio il Real Formigine e al 61’ i padroni di casa l’hanno chiusa con il gol che è valso anche la doppietta personale per Habib. Tre punti importanti per i modenesi che salgono a 10 punti, ad una sola lunghezza dalla vetta, in attesa delle partite di domani.