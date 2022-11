Real Formigine - Cittadella Vis Modena 1 - 2 | Succede tutto nel finale

Squadra in casa

Real Formigine

L’atteso derby tra Real Formigine e Cittadella sorride agli uomini di Cattani che vincono per 2-1 il casa dei verdeblù. Partono meglio gli ospiti che creano alcune buone occasioni nel primo tempo, ma la miglior parata del primo tempo è di Chiossi su Caselli.

Il primo tempo termina a reti inviolate e anche la ripresa senza non dover regalare grandissime emozioni, ma all’82’ il Citta la sblocca quando Emanuel Esposito innesca alla perfezione Cinquegrano che arriva sul fondo e la mette al centro per Ridolfi che, di tacco, insacca e trasforma una bella azione. Due minuti più tardi arriva anche il raddoppio per gli ospiti con Emanuel Esposito che rasoterra lascia Cornia impotente ed è 0-2.

Sembra finita, ma all’86’ il Real Formigine riapre la partita con Habib che da distanza ravvicinata batte Chiossi. Nel finale i verdeblù cercano in ogni modo il pareggio, ma Chiossi e compagni resistono e portano a casa i tre punti.