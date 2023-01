Real Formigine - Fidentina 2 - 1 | I verdeblù la ribaltano in pochi minuti

Bella vittoria per il Real Formigine che rimane a soli quattro punti dal Cittadella dopo aver battuto in casa la Fidentina. I granata parmensi lottano per la salvezza e scendono in campo molto agguerriti trovando il vantaggio al 40’ con Varani. Nella ripresa la Fidentina cerca di controllare il risultato, ma i verdeblù non ci stanno e al 77’ pervengono al pareggio con Cremaschi. A decidere poi l’incontro è la rete su calcio di rigore del solito Habib all’83’.