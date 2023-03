Real Formigine - Modenese 2 - 1 | I verdeblù rimontano in inferiorità numerica

Vittoria in rimonta del Real Formigine che assiste attivamente al suicidio della Modenese. Parte forte la squadra di casa che dopo solo tre minuti spreca un importante occasione da gol con Ruini che calcia in bocca a Della Corte. Poco dopo, sugli sviluppi di una punizione laterale, Vacondio stacca indisturbato in area di rigore, ma il colpo di testa si stampa sulla traversa.

Arriva la reazione della Modenese che sfiora il vantaggio con Capasso, da corner, ma è bravo Cornia a respingere. A pochi minuti dallo scadere, errore della retroguardia del Formigine su una rimessa laterale molto lunga di Guerri e Serroukh ne approfitta insaccando di testa la rete dell’1-0.

Nella ripresa, Ashong viene espulso dall’arbitro per una gomitata a Serroukh. Nonostante l’inferiorità numerica, il Formigine trova la rete del pareggio grazie all’errore di Della Corte che pasticcia con il pallone su una parabola alta e Caselli ne approfitta per concludere in rete.

Mister Pittalis cambia alcuni giocatori e si riversa all’attacco, ma al 90’ arriva la beffa: Habib riceve la palla in area di rigore, stoppa di petto e in girata trova l’angolino lontano che vale la rete della vittoria. Il derby finisce 2-1 per i padroni di casa che si rilanciano dopo la sconfitta di domenica scorsa. Dall’altra parte, ko che pesa per la Modenese che resta nella zona calda della classifica.