Real Formigine - Nibbiano&Valtidone 1 - 0 | Verdeblù quarti grazie ad un rigore segnato all'88'

Vittoria per il real Formigine alla penultima giornata di campionato, in una partita che non doveva dire molto sulla classifica, ma che sicuramente ha confermato la forza dei verdeblù contro un avversario temibile come il Nibbiano&Valtidone. Ora i modenesi, grazie ai tre punti conquistati oggi, hanno staccato i piacentini e si sono portati al quarto posto assoluto dietro solo a Cittadella, Colorno e Piccardo Traversetolo. Il match è rimasto in equilibrio e aperto ad ogni risultato fino alla fine, poi a decidere l’incontro è stato un rigore conquistato all’88’ e trasformato da Habib che ha spiazzato il portiere avversario calciando forte.