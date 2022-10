Real Formigine - Nibbiano&Valtidone 2 - 2 | Due doppiette per il pareggio finale

Buon pareggio casalingo per il Real Formigine che affronta una delle potenze del campionato, il Nibbiano&Valtidone, che è partito però male in questa prima parte di stagione. Il match è terminato per 2-2 con una doppietta di Caselli per i verdeblù e una doppietta di Minasola per i piacentini. I modenesi rimangono alle spalle del gruppo delle prime, mentre il Nibbiano è appena sopra alla zona rossa della classifica.