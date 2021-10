Real Formigine - Piccardo Traversetolo 1 - 2 | Verdeblù sotto di due reti provano a recuperarla fino all'ultimo

Non riesce nell’impresa di trovare la terza vittoria consecutiva il Real Formigine che in casa perde contro la Piccardo Traversetolo. A partire meglio sono proprio gli ospiti che cercano di mantenere il possesso palla, ma la prima occasione è per gli uomini di Ferraboschi che al 15’ costringono Della Corte a parare una bella punizione calciata da Hoxha. Il vantaggio dei gialloneri arriva al 26’ quando Rizzitelli incrocia sul secondo palo un cross di Truffelli e batte Mazzi. Passano solo sei minuti e il pressing dei parmensi raccoglie i risultati sperati quando Nasic recupera una respinta corta della difesa verdeblù e dalla distanza raddoppia con un rasoterra potente.

Nella ripresa reagisce la squadra di casa che accorcia le distanze con Hoxha al 55’ che mette in rete una bella punizione. La Piccardo non vuole rischiare e va alla ricerca del gol che potrebbe chiudere la partita, prima con Zuccolini che ci prova due volte di testa, poi con Ridolfi che da distanza ravvicinata non trova la porta. Al 78’ è il Formigine a sfiorare la rete del pareggio con Habib che da pochi passi calcia debolmente e trova la parata di Della Corte. Il match termina così sull’1-2 con i padroni di casa che cercano di non perdere e gli ospiti che controllano con ordine.