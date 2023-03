Real Formigine - Rolo 2 - 1 | Rimonta all'ultimo respiro per i verdeblù

Bella vittoria in rimonta del Real Formigine che non molla la quinta posizione e continua alla grande un bel campionato. In casa i verdeblù sono passati in svantaggio dopo appena tre minuti quando Lari ha segnato la rete dell’1-0 per il Rolo. I padroni di casa hanno faticato a trovare la rete del pareggio che è arrivata solo nella ripresa al 56’ grazie al solito Habib. Il match sembrava destinato a terminare con il risultato di 1-1, ma al 94’ Iattici ha regalato la gioia dei tre punti ai suoi segnando ad un passo dal triplice fischio.