Real Formigine - Rolo 4 - 2 | Verdeblù con grinta conquistano i tre punti

Bella vittoria del Real Formigine che si impone sul Rolo secondo in classifica. Il verdeblù passano passano per due volte in vantaggio, prima con Zampino al 12’, poi con Faye al 40’, ma per due volte si fanno raggiungere dai reggiani, con Cremaschi al 14’ e con Del Bar al 47’ della ripresa. Ma i modenesi non si scoraggiano e al 58’ trovano il terzo vantaggio con la doppietta personale di Zampino, poi al 90’ la chiudono definitivamente con Habib e mettono a segno un bel poker.