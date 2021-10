Si arresta a Formigine la corsa del Salsomaggiore che deve cedere ai verdeblù per 2-1. La capolista parmense I gialloblù si presentano da capolista in casa della modenese e nel primo tempo equilibrato nessuna delle due riesce a far male all’altra. Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio al 52’ con Berti e sembrano avviarsi verso un’altra vittoria, ma al 65’ arriva il pareggio firmato da Habib. A cinque minuti dalla fine poi, quando sembrava che ormai il pareggio fosse acquisito, arriva il gol della doppietta per Habib che regala la seconda vittoria in campionato al Real Formigine.