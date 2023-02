Real Formigine - Sasso Marconi 1 - 1 | Un punto a testa che non fa male

Squadra in casa

Squadra in casa Real Formigine

Pareggio tra Real Formigine e Sasso Marconi nel match di metà classifica per confermarsi in zona salvezza tranquilla. I verdeblù mantengono così i dieci punti di distacco sugli avversari bolognesi che sono comunque a distanza di sicurezza dai play out.

Il match viene sbloccato solo nella ripresa, dopo un primo tempo poco emozionante. Ad aprire le danze è Geroni su rigore al 65’, con i bolognesi avanti fuori casa. Solo cinque minuti più tardi però il Formigine ritrova il pareggio segnando il gol del definitivo 1-1 al 70’ con Hoxha.