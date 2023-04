Real Formigine - Vignolese 1 - 1 | Un punto per non farsi male

Pareggio di fine stagione nel derby tra Real Formigine e Vignolese che sono ormai salve e senza grandi ambizioni in questo finale di campionato. Il match perciò non è dei più esaltanti e il primo tempo regala pochissime emozioni. Il risuolato viene sbloccato solo nella ripresa al 67’ da Hoxha per i padroni di casa, ma al 92’ arriva la replica di Dardani per i rossoverdi ed è 1-1 il finale.