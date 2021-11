Real Forte Querceta - Athletic Carpi 2 - 2 | Un altro mezzo flop, biancorossi raggiunti nel finale

Il 2-2 di Forte dei Marmi, pur se giunto all'89', è la corretta riproduzione di quanto abbia espresso il campo, con gli emiliani avanti due volte e poi riacciuffati, con l'intermezzo di unrigore parato da Ferretti, bravo ad evitare il vantaggio dei volitivi ma non trascendentali toscani. Il campionato per l'Athletic Carpi si sta rivelando molto complicato, se si pensa alle ambizioni del presidente Lazzaretti, che oggi in riva al mar Tirreno hanno subìto un'altra botta, nel giorno della sconfitta della capolista Rimini, agganciata dal Lentigione, con undici punti in più di Aldrovandi e compagni. I più ottimisti obietteranno che in fondo i biancorossi sono "in striscia", ma con sole due vittorie nelle ultime sei è difficile dar loro ragione. Ci vorrà un serie monstre per scalare la classifica, attualmente difficile da ipotizzare.

Un'altra occasione ed altri due punti lasciati per strada. Carpi in vantaggio su rigore all'undecimo del primo tempo. Villanova viene steso in area da Contipelli, dagli undici metri centra il bersaglio Raffini. Il primo pareggio dei toscani un'ora dopo, al 12' della ripresa con un gran tiro al volo di Grassi che si rivela imprendibile per Ferretti. Due minuti dopo rigore per il Real Forte: intervento "al limite" di Calanca su Di Paola, l'arbitro opta per il penalty. Bravo Ferretti ad opporsi allo stesso Di Paola. Padroni di casa pure sfortunati al 35', con una punizione di Grassi che scheggia il palo. Al 38' biancorossi avanti di nuovo. Calanca risolve una mischia nata da un corner e sembra trovare il jolly da 3 punti. Ma non è così. Il pareggio del Real arriva ad un minuto dal 90': ci pensa Ricci a sfruttare una respinta di Ferretti ed a spargere un po' di amaro nella domenica di Gallicchio e i suoi ragazzi, sempre lontani dalle prime posizioni della classifica.