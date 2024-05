Reggiana - Modena 1-0 | Il rigore di Gondo decide il derby

Il Modena perde il derby con la Reggiana, decisivo il rigore di Gondo nella ripresa, i canarini sbagliano delle occasioni nel primo tempo e nella ripresa non riescono più ad essere incisivi, per la salvezza matematica manca comunque pochissimo.

Parte forte il Modena, dopo cinque minuti occasione per Abiuso che viene pescato dal cross di Palumbo ma il suo colpo di testa finisce alto. La partita è molto equilibrata ma Abiuso riesce ad ottenere altre due occasioni di testa, la prima su corner al 13', la seconda clamorosa al 18' dove riesce a liberarsi ma manca clamorosamente lo specchio della porta. La Reggiana allora prova a scuotersi ma non riesce a creare occasioni importanti, ci provano Gondo e Kabashi ma senza impensierire Gagno. La partita è molto fisica e le difese giocano chiuse, la Reggiana negli ultimi minuti del primo tempo spinge di più, il Modena abbassa il baricentro e chiude in parità il primo tempo senza soffrire.

La ripresa comincia a ritmi bassi con le squadre che si studiano, il primo squillo è dei padroni di casa che sfiorano il gol con Pietragnolo che a porta libera sbaglia il tap-in. Subito dopo passano in vantaggio i granata su calcio di rigore: su un cross lungo Oukhadda crolla addosso a Pietragnolo ed è purtroppo inequivocabile il fallo, Gondo si presenta sul dischetto e spiazza Gagno. I canarini non riescono a reagire e ancora Gondo sfiora il raddoppio poco più tardi. Ci provano al 80' con Bozhanaj gli ospiti ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa, il replay mostra anche un fuorigioco in partenza dell'azione. Il Modena nel finale ci prova dando il massimo ma non riesce a creare occasioni da gol che impensieriscano Bardi, la Reggiana invece ci prova in contropiede

Reggiana - Modena 1 a 0 (0 a 0)

Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Pajac; Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Pieragnolo; Portanova, Melegoni; Gondo. A disp.: Sposito, Satalino, Djamanca, Cigarini, Vido, Reinhart, Okwonkwo, Blanco, Pettinari, Szyminski, Antiste, Vergara. All.: Nesta.

Modena (4-3-1-2): Gagno; Magnino, Zaro, Pergreffi, Cotali; Battistella, Santoro, Corrado; Palumbo; Abiuso, Gliozzi. A disp.: Seculin, Vandelli, Tremolada, Manconi, Riccio, Bozhanaj, Strizzolo, Cauz, Mondele, Di Stefano, Oliva, Oukhadda. All.: Bisoli.

Arbitro: Baroni. Assistenti Liberti e Belsanti. 4° Ufficiale: Burlando, Var: Meraviglia e Pagnotta.

Reti: 19' Gondo (R).

Note: 1' e 5' di recupero. Ammoniti Pergreffi, Palumbo, Abiuso e Battistella nel Modena.