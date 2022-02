Modena, Tesser: "Loro partiti forte, ma abbiamo avuto noi le migliori occasioni"

Nonostante l’assenza di gol, il derby tra Reggiana e Modena ha regalato tante emozioni e ancora la consapevolezza, per entrambe le squadre, della propria forza. Mister Tesser al termine della gara si è dichiarato soddisfatto della prestazione: “E’ stata una partita molto combattuta, nel primo tempo i nostri avversari sono partiti molto forte, poi il match l’abbiamo fatto noi. A guardarla bene si vede come il Modena sia stato più pericoloso. Nella ripresa, quando avevamo il controllo del match, c’è stata l’espulsione di Gerli. Complessivamente è stato un derby equilibrato, le occasioni reali da gol le ha avute la mia squadra. Non sono due punti persi, ma è un pareggio che ci fa restare lì in vetta. Il girone di ritorno sarà difficilissimo e vedremo chi riuscirà a rimanere in testa alla graduatoria fino in fondo”.