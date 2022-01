Reggiana - Modena: come chiedere il rimborso del biglietto

I tifosi canarini dovranno attendere il 2 febbraio per l’atteso derby in casa della Reggiana, ma chi ha già acquistato il biglietto potrà ritenere valido il ticket di cui è già in possesso senza ulteriori operazioni. Se non ci saranno altre modifiche nel calendario a causa dell’emergenza Covid, la prevendita ripartirà il 24 gennaio alle ore 9,00 con le stesse modalità di acquisto del precedente periodo di vendita. Per chi invece ha già acquistato il biglietto, ma non potrà essere presente alla partita a causa dello spostamento, è stata prevista la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto seguendo le modalità indicate al link https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi a partire dal 10 gennaio e non oltre il 22 dello stesso mese.

Per procedere alla richiesta di rimborso sarà necessario compilare il modulo di richiesta di rimborso avendo cura di inserire correttamente tutte le informazioni in modo tale che Vivaticket abbia tutti i dati per poter esaminare la tua richiesta; allegare scansione/foto nitida del biglietto ANNULLATO come da istruzioni e Fac-simile presenti all'interno del modulo di richiesta, sia nel caso di biglietto cartaceo che di Print@home; inviare il/i biglietto/i CARTACEO/I per cui stai procedendo con la richiesta di rimborso via posta o corriere a Vivaticket S.p.A. - via Antonio Canova, 16/20 - 40138 Bologna (Italy) in conformità agli obblighi di legge previsti dall' art. 7, c. 4 DM 13/7/2000.