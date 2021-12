Serie C: Reggiana - Modena rinviata al 2 febbraio

Serie C

E’ stato rinviato al 2 febbraio, alle ore 21, il derby fra Reggiana e Modena, così come tutta la seconda giornata di campionato prevista inizialmente per il fine settimana del 9 gennaio. La decisione è stata presa dal Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo e considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Rimane ferma invece la programmazione dal 15 gennaio in poi, salvo altre comunicazioni.

Il Modena Fc ha diramato attraverso un comunicato ufficiale le parole del direttore generale Matteo Rivetti: “Rispettiamo e condividiamo la decisione presa dalla Lega Pro. Vista la situazione pandemica e l’aumento esponenziale dei casi, va tutelata la salute degli atleti, dei tifosi e di tutte le persone che lavorano nel mondo del calcio. E’ giusto fermarsi”. Gli allenamenti dei gialloblù riprenderanno il 3 gennaio alle 14 a porte chiuse e non più il 2 gennaio.