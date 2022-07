Reims - Sassuolo 2 - 2 | Ceide e Raspadori riprendono il risultato

E’ terminata 2-2 l’amichevole giocata dal Sassuolo in Francia in casa del Reims. L’avvio dei padroni di casa è col turbo inserito e i neroverdi faticano affidandosi un paio di volte alle prodezze di Consigli, poi al 20’ arriva il vantaggio dei francesi con Van Bergen che riceve solo in area e manda in rete. Il Sassuolo prova allora la reazione che prosegue nella ripresa, ma al 61’ Zeneli si supera con un gol spettacolare dal vertice dell’area a giro. Non demordono i neroverdi e al 64’ rientrano in partita con Ceide che salta un avversario e calcia sul secondo palo. Tre minuti più tardi è lo stesso Ceide a trovare l’assist vincente per il gol del pareggio firmato da Raspadori. In contemporanea all’amichevole di Consigli e compagni è stata giocata la partita valida per il primo turno di Coppa Italia tra Modena e Catanzaro che ha visto i canarini passare il turno vincendo per 3-1; saranno quindi proprio i gialloblù gli avversari del Sassuolo nel match del debutto stagionale in Coppa in programma per l’8 agosto al ‘Mapei Stadium’.

REIMS: Pentz (86’ Penneteau), Gravillon, Agbadou, Abdelhamid, Locko, Munetsi (46’ Adeline), Matusiwa (Lopy), Doumbia (62’ Kebbal), Ito (46’ Zeneli), Toure (62’ Flips), Van Bergen (62’ Guitane). A disp.: Diouf, Faes. All.: Oscar Garcia.

SASSUOLO: Consigli (86’ Russo), Muldur (30’ Rogerio), Ahyan (67’ Erlic), Ferrari (82’ Tressoldi), Kyriakopoulos, Harroui (46’ Lopez), Henrique (82’ Obiang), Thorstvedt, Ceide (73’ D’Andrea), Raspadori, Defrel (67’ Alvarez). A disp.: Zacchi. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Benoit Bastien.

RETI: 20’ Van Bergen, 61’ Zeneli, 64’ Ceide, 67’ Raspadori.