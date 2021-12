Rimini - Athletic Carpi 4 - 0 | Niente da fare per i biancorossi, la capolista è di un altro pianeta e cala il poker

Se Gallicchio voleva delle risposte sul grado di competitività dei suoi ragazzi al cospetto della prima della classe, bene, le ha avute. Ma non sono quelle che si aspettava il tecnico (subentrato in corsa alla nona giornata a Bagatti). Il Rimini ha legittimato sul campo le differenze già espresse dalla classifica, che impietosamente ricaccia a -15 dalla vetta il club del presidente Lazzaretti. Il primo posto è andato (ma già era lontanissimo), bisognerà comunque salvare la stagione smaltendo le scorie di un periodo complicato, puntare sulla Coppa Italia (appuntamento al Cabassi il 5 gennaio contro i bergamaschi del Ponte San Pietro), e cercare di centrare almeno il quinto posto. È la conferma che le buone intenzioni non bastano, per programmare le stagioni di vertice bisogna partire per tempo, ed invece, non certo per colpa proprie, al nuovo club nato poco più di tre mesi fa, non si possono su questo aspetto imputare colpe specifiche.

IL MATCH - Il Rimini ha un altro passo ed un'altra velocità. I romagnoli trovano il gol già al 12', con Mencagli che sfrutta un assist dell'ex Piscitella e batte Ferretti. Il portiere di casa controlla bene una velleitaria conclusione di Muro al 16' e si oppone ad una conclusione da fuori area di Sivilla al 33', con la difesa che allontana. Nella ripresa Gallicchio chiama Walker al posto di Raffini. L'occasione per pareggiare ci sarebbe al 10' ma il duello tra Sivilla e Marietta lo vince ancora quest'ultimo. Il Rimini passata la paura accelera alla ricerca del gol della sicurezza. Dopo una parata di Ferretti sullo scatenato Piscitelli, il 2-0 arriva al 16' con Greselin al termine di una bella azione collettiva su assist di Gabbianelli. Tre minuti e si concretizza il tris che chiude i conti. Sempre Greselin, al 19' dopo un passaggio di Piscitella ed un velo di Mencagli. Il resto è accademia, compreso il quarto gol siglato da Tomassini che fissa il punteggio sul 4-0. Questo Carpi deve ancora lavorare parecchio per essere all'altezza delle prime. E Gallicchio fa pure i conti che lo pongono, nel confronto col suo predecessore Bagatti, un gradino sotto. Undici punti contro dodici nello stesso numero di gare. La scossa auspicata non c'è stata.