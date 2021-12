Eccellenza, Girone A: ancora un rinvio per Nibbiano&Valtidone-Real Formigine

Squadra in casa

Squadra in casa Nibbiano e Valtidone

Non si era potuta giocare a causa della nevicata che aveva reso impraticabile il campo nel giorno dell'Immacolata la partita tra Nibbiano&Valtidone e Real Formigine. Inizialmente rinviata a questa sera alle 20,30, la partita è stata nuovamente spostata ed è stata messa in programma per il 6 gennaio alle 14,30, quando si disputerà anche il recupero tra Agazzanese e Rolo.