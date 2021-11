Eccellenza, Girone A: la Modenese scala la classifica, CIttadella prende il volo

Prova la fuga il Cittadella Vis Modena che vince nel derby contro il Real Formigine e allunga sul Rolo che non va oltre al pareggio in casa del Salsomaggiore. Sale al quarto posto la Fidentina che trova una bella vittoria, anche se con qualche rischio, nel derby contro il Colorno e avvicina la Piccardo, terza a un solo punto di distanza, uscita sconfitta dal match contro il Nibbiano&Valtidone che prova a rialzarsi dopo una prima parte di campionato molto deludente.

Al pari del Salsomaggiore e del Colorno arriva la Modenese che torna alla vittoria in casa contro un Campagnola ancora in zona Play Out. SI porta fuori dalla zona rossa l’Arcetana che ha vinto per 2-0 contro il Bibbiano che rimane invece ultimo ad un punto. L’Agazzanese vince per 4-3 lo scontro diretto in casa del Felino e lo avvicina in classifica, sorpassando la SanMichelese che ha osservato il turno di riposo.