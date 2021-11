Eccellenza, Girone A: vince ancora il Citta, bene la SanMichelese

Prende il largo il Cittadella Vis Modena che vince ancora segnando cinque reti al fanalino di coda Bibbiano San Polo. Il Rolo rimane solo al secondo posto ma perde un po’ di terreno conquistando solo un punto in casa dell’Arcetana che rimane invece a metà classifica. Si fa sotto la Piccardo che ora è solo ad un punto dai reggiani del Rolo dopo la vittoria conquistata nel derby contro il Salsomaggiore, scivolato alle porte dei Play Out con un solo punto conquistato nelle ultime tre partite.

Sale in quarta posizione la Modenese che ha vinto ieri in casa dell’Agazzanese e segue a ruota il Nibbiano&Valtidone che dalla zona Play Out è passato quinto, dentro alla zona Play Off, vincendo in casa del Colorno ed è andato pari punti con la Fidentina che nell’anticipo del sabato ha pareggiato con il Real Formigine. Ha guadagnato punti pesanti la SanMcihelese vincendo allo ‘Zanti’ contro il Felino che è stato raggiunto in classifica dai biancoverdi.