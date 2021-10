Eccellenza, Girone A: Real Formigine e CIttadella volano, bene anche Modenese e SanMichelese

Rimane in testa alla classifica del Girone A di Eccellenza il Rolo che non va oltre il pareggio a reti inviolate contro una buona Modenese che scala piano piano la classifica e si porta al quinto posto al pari di Salsomaggiore (che ieri ha riposato) e Piccardo Traversetolo che ha trovato nell’anticipo della settima giornata una vittoria importante per la classifica per 1-0 in casa contro il Felino che rimane al terzultimo posto con sei punti. A sei punti sale invece la SanMichelese che ha conquistato un punto importante nella difficile sfida disputata in casa del Colorno.

Quest’ultimo è stato staccato dal Real Formigine che, vincendo per 3-1 in casa dell’Agazzanese si è portato al terzo posto in solitaria a due punti dalla capolista, rimanendo ad un punto dal Cittadella che ha vinto in casa contro la Fidentina per 2-1; i granata parmensi sono appena fuori dalla zona Play Out e sono stati avvicinati dalla quintultima, il Campagnola, che ha vinto lo scontro diretto contro il Bibbiano San Polo, ancora fermo ad un punto. Ancora in difficoltà anche il Nibbiano&Valtidone che ha perso contro l’Arcetana e si è fatto sorpassare dai reggiani in classifica, rimanendo a soli 8 punti.