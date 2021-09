Eccellenza, Girona A: le modenesi non vincono nella terza giornata

Giornata da pochi punti per le modenesi del Girone A di Eccellenza. Nessuna delle compagini geminiane infatti ha ottenuto il bottino pieno nella terza giornata di campionato giocata ieri alle 15.30. Ad avere il risultato peggiore è stato il Real Formigine che ha perso in casa del Rolo con il netto passivo di 3 reti a 0. Solo pareggi per le altre tre, a partire dal Cittadella che fa 1-1 in casa dell’Agazzanese e non riesce a prendere il volo in questa stagione.

Pareggio anche per la SanMichelese che ad Arceto fa 2-2 e conquista il secondo punto in classifica. 2-2 anche tra Modenese e Nibbiano&Valtidone, punto d’oro in questo caso per i gialloblù che hanno affrontato una delle squadre favorite di questo girone; per i ragazzi di mister Fontana è il terzo pareggio in altrettante partite.

Il Cittadella si trova ora quarto in classifica in zona Play Off, a due lunghezze dalla capolista Salsomaggiore. Formigine e Modenese rimangono a metà classifica, mentre la SanMichelese si trova ora in zona Play Out, penultima a pari punti con l’Agazzanese. Chiude la classifica il Bibbiano che è a zero punti e che ha però una partita in meno avendo riposato ieri. Gli latri risultati della terza giornata hanno visto il Colorno vincere a Traversetolo per 2-0, il Salsomaggiore vincere in casa l’altro derby parmense contro il Felino per 1-0 e il Campagnola perdere in casa per 1-2 contro la Fidentina.