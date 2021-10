Eccellenza, Girone A: il Cittadella va in vetta, prima vittoria per la Modenese

La vittoria contro la Piccardo manda il Cittadella in vetta alla classifica, sale al sesto posto la Modenese; due pareggi per SanMichelese e Formigine

Comincia a delinearsi la classifica del Girone A di Eccellenza che non vede più il Salsomaggiore in vetta dopo la sconfitta di ieri in trasferta per mano del Real Formigine che vince per 2-1 e si porta a sette punti in terza posizione al pari dei gialloblù parmensi. Insieme a loro arriva anche il Colorno che vince ancora, questa volta con un netto 4-1 sull’Arcetana che rimane così a quota tre punti nelle zone basse della classifica.

Alla testa della classifica, con otto punti, è approdata la Cittadella Vis Modena che ha vinto ieri il big match contro la Piccardo per 2-0, lasciando i gialloneri al pari dell’Arcetana dopo due sconfitte consecutive. Il Cittadella divide la posizione con il Rolo che è andato a vincere in casa della Fidentina per 2-1, con i parmensi che rimangono a metà classifica a cinque punti. Rimane invischiato nelle zone basse anche il Felino con tre punti dopo la sconfitta casalinga di ieri contro la Modenese che, con il risultato di 2-1, ha portato a casa la prima vittoria in campionato ed è salita subito alle spalle del gruppo delle prime, appena fuori dai Play Off.

Rimane indietro anche la corazzata del Nibbiano&Valtidone che non va oltre il pari (1-1) in casa contro il Bibbiano San Polo che conquista il suo primo punto stagionale. Pareggio anche per SanMichelese e Campagnola che non trovano il gol nei 90 minuti e rimangono rispettivamente a tre e quattro punti in classifica. Rimane ferma a due punti al penultimo posto l’Agazzanese che ieri ha riposato.