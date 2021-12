Eccellenza, Girone A: in vetta vincono tutte tra il Rolo e la Modenese

Viaggiano a ritmi altissimi le prime in classifica del Girone A di Eccellenza che ieri hanno disputato la tredicesima e terzultima giornata del girone di andata. Il Cittadella Vis Modena si è confermata capolista battendo per 3-0 la Modenese nel derby geminiano e condannando gli avversari ad uscire dalla zona play off. Anche la Piccardo ha vinto con un netto 4-0, determinando l’eccezione di giornata dato che l’avversario era l’ex capolista Rolo, ora sceso al quarto posto e superato anche dal Nibbiano&Valtidone che ha vinto per 3-0 sul campo della SanMichelese.

Quest’ultima è rimasta così al penultimo posto in classifica con nove punti, mentre Felino e Agazzanese si sono portate a dieci punti pareggiando rispettivamente con Fidentina e Salsomaggiore che rimangono appena sopra alla zona play out, superate da un’Arcetana che ha saputo vincere lo scontro diretto contro il Campagnola per 3-0. E’ salito in quinta posizione invece il Colorno che ha vinto di misura contro il fanalino di coda Bibbiano San Polo, mentre il Real Formigine è rimasto a 17 punti, raggiunto dalla Fidentina, avendo riposato.