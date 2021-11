Eccellenza, Girone A: il Citta sorpassa il Rolo, un pari e due sconfitte per le altre

Il Girone A di Eccellenza cambia capolista: dopo la nona giornata in testa con 20 punti si trova il Cittadella che ha vinto per 3-2 contro il Felino approfittando del turno di riposo del Rolo rimasto a 18 punti. Sale anche la Piccardo Traversetolo che ha vinto con un netto 3-0 contro il Bibbiano (ancora ultimo a un punto) e si è portata al terzo posto a sole due lunghezze dalla seconda, seguita a ruota dal Colorno, vincente ieri per 4-0 sul Real Formigine che è stato sorpassato dalle due parmensi.

Rimane a 13 punti insieme ai verdeblù anche il Salsomaggiore che ieri è uscito sconfitto dalla trasferta di Campagnola, con i rosanero che riescono ad uscire dalla zona rossa della classifica portandosi a 11 punti e superando il Nibbiano&Valtidone che clamorosamente entra in zona Play Out dopo il pareggio nell’anticipo di sabato contro l’Agazzanese (2-2). Rimane a metà classifica la Modenese che ha pareggiato a reti inviolate ad Arceto, mentre la Fidentina fa un bel salto in classifica dopo la vittoria con la SanMichelese che rimane invece invischiata nelle zone basse della classifica.