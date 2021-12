Eccellenza, Girone B: quattro pareggi per le modenesi

Solo pareggi per le quattro modenesi nella prima giornata del girone di ritorno del Girone B del campionato di Eccellenza. Le posizioni in classifica sono rimaste quindi sostanzialmente invariate: la Virtus Castelfranco è rimasta al secondo posto in classifica dopo il pareggio in casa del Medicina Fossatone, ma è stata raggiunta dal Castenaso che ha vinto con un netto 5-1 in casa della Vadese Sole Luna. Ha allungato portandosi a tre punti il Corticella che ha vinto nell’anticipo contro la Copparese per 2-0. Ancora al quinto posto la Vignolese che ha pareggiato contro il Sant’Agostino con cui divide la posizione insieme al Medicina.

1-1 anche per il Castelvetro in casa del Masi Torello Voghiera: i modenesi rimangono così a venti punti insieme al Granamica che ha pareggiato a reti inviolate con il San Felice, ora quintultima solitaria con 14 punti; i giallorossi stanno piano piano staccando le altre della zona play out e cercando di costruire una salvezza che al momento è lontana solo sei punti. Gravemente compromesso ormai il campionato dell’Argentana che ha subito la dodicesima sconfitta in quattordici partite e che ieri ha perso lo scontro diretto contro l’Anzolavino.