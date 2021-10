Eccellenza, Girone B: Castelvetro ok, k.o. per San Felice e Castelfranco

Continua la marcia del Castelvetro nel Girone B di Eccellenza: i ragazzi di Cattani nella sesta giornata hanno trovato un’altra vittoria per 3-1 in casa dell’Anzolavino e sono rimasti al secondo posto in classifica al pari del Sant’Agostino che ha ottenuto tre punti contro la Copparese, ferma al penultimo posto con due punti. Ha trovato solo un pareggio invece la Vignolese che rimane a metà classifica e fa esultare l’Argentana al primo risultato positivo stagionale e a quota zero punti a causa del punto di penalizzazione ricevuto nella terza giornata.

Rimane alle spalle delle prime la Virtus Castelfranco che ha perso nell’anticipo del sabato in casa del Castenaso che ha raggiunto così i biancogialli a dieci punti. Sconfitta anche per il San Felice che non riesce a dare continuità al pareggio ottenuto domenica scorsa e subisce un 3-1 in casa della terza in classifica, il Masi Torello Voghiera. Vola invece il Corticella che vince contro la Vadese e sale a 16 punti in solitaria. Fa un piccolo salto fuori dalla zona Play Out il Medicina che vince il derby bolognese contro il Granamica.