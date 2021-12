Eccellenza, Girone B: vince solo il San Felice, Castelvetro a rischio

Sorride il San Felice che è l’unica modenese del Girone B di Eccellenza ad aver vinto nella giornata di domenica. I giallorossi si sono imposti per 4-0 in casa della Copparese con un poker di Veratti che ha portato la squadra della Bassa a soli tre punti dalla salvezza diretta, ovvero dal Castelvetro che con la sconfitta subita in casa dalla capolista Corticella si è ritrovato sestultimo. Sconfitta anche per la Vignolese che è scesa dalla zona play off che ora dista tre punti; a battere i rossoverdi in casa sono stati i bolognesi del Medicina Fossatone che si sono portati a più tre dalla squadra modenese.

Pareggio invece per la Virtus Castelfranco in casa contro il Masi Torello Voghiera: i biancogialli sono scesi così in terza posizione, sorpassati dal Castenaso che ha vinto nell’anticipo di sabato contro l’Anzolavino. Niente da fare per l’Argentana che rimane ultima a tre punti dopo la sconfitta interna contro il Sant’Agostino, mentre il Granamica si è imposto sulla Vadese Sole Luna.