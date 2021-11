Eccellenza, Girone B: torna alla vittoria il Castelvetro, scivolone per la Virtus Castelfranco

Perde terreno la Virtus Castelfranco che esce sconfitta dalla trasferta in casa del Granamica per 2-0 e rimane a cinque punti dalla capolista Corticella che invece non sbaglia e vince 5-0 in casa contro il fanalino di coda Argentana. Sconfitta anche per il San Felice nel derby contro la Vignolese: i giallorossi rimangono in zona Play Out, mentre i rossoverdi rimangono fermi a metà classifica, dal momento che davanti continuano a vincere quasi tutte.

Tra le vincenti c’è anche il Castelvetro che si rialza subito e fa 2-1 in casa della Copparese, rimanendo così nel treno dei Play Off. Vince anche il Sant’Agostino contro la Vadese Sole Luna, mentre il Masi Torello Voghiera perde lo scontro diretto contro il Castenaso. Si allontana dalla zona rossa il Medicina Fossatone che vince di misura sull’Anzolavino.