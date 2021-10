Eccellenza, Girone B: sconfitta per il Castelvetro nel derby contro la Vignolese, bene la Virtus Castelfranco

Battuta d’arresto per il Castelvetro che perde in casa nel derby contro la Vignolese che fa un salto avanti in classifica sorpassando Medicina Fossatone (che ha pareggiato 0-0 col Masi Torello Voghiera) e Vadese Sole Luna, uscita sconfitta nel match con la Virtus Castelfranco. I biancogialli si sono portati in zona Play Off con 13 punti al pari del Masi Torello e del Castelvetro che rimane a quattro punti dalla capolista Corticella.

Quest’ultimo non va oltre il pareggio in casa contro il Sant’Agostino che rimane secondo a 14 punti. Il San Felice riesce a conquistare il secondo punto in campionato pareggiando per 1-1 contro l’Anzolavino e staccando di un punto ancora il fanalino di coda Argentana che ha perso anche in casa della Copparese. Pareggio per 1-1 invece tra Granamica e Castenaso che non muovono la classifica.