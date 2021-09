Eccellenza, Girone B: che caduta del San Felice, Castelvetro in vetta

Subisce sei reti in casa il San Felice che rimane ultimo in classifica, ma con un partita in meno; bene Castelvetro e Castelfranco

Due vittorie e due sconfitte per le quattro modenesi del Girone B di Eccellenza nella terza giornata di campionato. A conquistare i tre punti sono stati i ragazzi del Castelvetro che si sono imposti per 3-1 sul Sant’Agostino che arrivava, unica del girone, a punteggio pieno all’incontro. Vittoria anche per la Virtus Castelfranco che in casa ha vinto con un gol di scarto sui bolognesi dell’Anzolavino, lasciandoli fermi a quattro punti.

Perde invece la Vignolese che in casa subisce tre reti dal Castenaso e non dà continuità alla vittoria della scorsa settimana. Disastro infine per il San Felice che in casa segna una rete e ne subisce sei dal Corticella dopo aver retto tutto il primo tempo. Ora a guidare la classifica con sette punti è il Castelvetro insieme al Corticella. Seguono a sei punti i biancogialli del Castelfranco con Masi Torello e Sant’Agostino.

Prima della zona Play Out la Vignolese con tre punti, mentre il San Felice rimane ultimo con zero punti insieme all’Argentana che ieri però non ha giocato il match contro la Vadese Sole Luna: le reti sul campo di Argenta infatti erano rotte e non è stato possibile sostituirle; la partita dovrebbe andare a tavolino ai bolognesi, ma non si saprà con certezza prima di mercoledì. Anche il SAn Felice deve recuperare una partita che non si è potuta giocare domenica scorsa causa Covid. Sugli altri campi è andato in scena il pareggio per 2-2 tra Copparese e Medicina Fossatone oltre alla vittoria per 2-0 del Masi Torelli sul campo del Granamica.