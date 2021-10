Eccellenza, Girone B: due pareggi e due sconfitte per le modenesi

Quattro squadre sono arrivate al poker e otto non sono state in grado di segnare neanche una rete in questa quarta giornata del Girone B di Eccellenza. Nell’anticipo di sabato il Castenaso ha strapazzato l’Argentana con un 4-0 che ha lasciato questi ultimi a -1 in classifica a causa del punto di penalizzazione rimediato domenica scorsa.

Non vincono le modenesi che conquistano solamente due pareggi. La Vignolese termina a reti inviolate in casa del’Anzolavino e le due squadre rimangono verso la zona bassa della classifica rispettivamente a quattro e cinque punti. Nessun gol anche nel match tra Sant’Agostino e Castelfranco che rimangono appaiate a sette punti in zona Play Off. Brutta sconfitta per il Castelvetro che subisce un poker dal Medicina Fossatone alla sua prima vittoria in campionato; la squadra di mister Cattani perde la vetta e rimane a sette punti.

Ancora una sconfitta per il San Felice che ha già subito 14 reti in tre giornate e rimane penultimo a zero punti; a vincere nel 4-2 contro i modenesi è stata la Vadese Sole Luna che si è portata così in vetta a dieci punti insieme al Corticella che ha vinto ieri per 2-0 contro il Granamica. Poker anche per il Masi Torello Voghiera che si è portato a nove punti battendo la Copparese, attardata in classifica con un solo punto.