Eccellenza, Girone B: Castelvetro torna quarto alle spalle della Virtus Castelfranco

Grande exploit del San Felice nella nona giornata di campionato. I giallorossi hanno messo la freccia e hanno sorpassato in classifica Copparese, Granamica e Anzolavino, vincendo per 7-0 contro l’Argentana, ancora ultima con tre punti. Ora per la squadra della Bassa la classifica non fa più così paura, anche se la zona Play Out non è ancora stata abbandonata.

Vittoria anche per il Castelvetro nell’anticipo di sabato contro la Vadese; i tre punti hanno riportato la squadra di mister Cattani al quarto posto in classifica alle spalle della Virtus Castelfranco che ha trovato la vittoria in casa della Copparese per 3-1. Un pareggio invece per la Vignolese che ha terminato il match di ieri sull’1-1 in casa dei bolognesi del Granamica. Sugli altri campi il Corticella ha battuto 5-1 il Castenaso, il Masi Torello Voghiera ha vinto in casa per 2-1 contro l’Anzolavino e il Medicina Fossatone ha rifilato un 4-0 al Sant’Agostino.