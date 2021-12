Promozione, Girone C: La Pieve sale a +13 sulla seconda, bene il Ganaceto

Non si arresta nemmeno nel girone di ritorno la marcia de La Pieve Nonantola che mette sempre più spazio tra sé e la seconda in classifica. I granata hanno vinto per 1-0 contro la Virtus Camposanto che è scesa al quarto posto con 20 punti, sorpassata dal Ganaceto che ha vinto lo scontro diretto contro il Castelnuovo ora appena fuori dalla zona play off. Al secondo posto è rimasto il Cavezzo nonostante il pareggio contro il Fiorano, ma la distanza dalla capolista è ora di 13 punti.

I biancorossi invece rimangono a metà classifica con tre punti sulla zona play out dove ora il Persiceto si è portato al quintultimo posto con 14 punti dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Centese. E’ entrata in zona play off la Quarantolese sorpassando il Catelnuovo dopo la vittoria nell’anticipo in casa dell’Atletico SPM che è rimasto quartultimo, anche se il Casumaro, che è solo ad un punto in classifica al terzultimo posto, dovrà recuperare la gara che non si è giocata ieri a Polinago a causa della nevicata che ha reto impraticabile il campo.