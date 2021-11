Promozione, Girone C: vince ancora La Pieve, pari tra Solierese e Fiorano

Sale a 24 punti La Pieve Nonantola che vince lo scontro diretto in casa del Castelnuovo con un netto 0-3. Insegue il Cavezzo che torna alla vittoria nell’altro scontro diretto di alta classifica contro il Ganaceto con un pirotecnico 4-3. Sale di nuovo e rientra nei Play Off il Polinago dopo la vittoria sul Persiceto che rimane ultimo. Conquista un punto la Virtus Camposanto che ha pareggiato per 0-0 nell’anticipo del sabato contro la Centese, un punto importante anche per Solierese e Fiorano che hanno dato vita ad un altro pareggio a reti inviolate. Sconfitta invece per l’Atletico SPM che rimane quartultima alle spalle della Quarantolese che ha riposato.