Promozione, Girone C: il Castelnuovo raggiunge La Pieve, sale anche la Virtus Camposanto

Il Castelnuovo raggiunge La Pieve Nonantola (che ha riposato) in vetta alla classifica grazie alla vittoria di ieri contro il Casumaro che rimane ai margini della zona Play Out. Non riesce ad approfittarne invece il Polinago che non va oltre al pareggio contro il Fiorano e rimane a un punto dalle prime. I biancorossi invece danno continuità alla prima vittoria ottenuta domenica scorsa e salgono a quattro punti in classifica.

Nemmeno Cavezzo e Ganaceto riescono nel colpaccio di superare la prima in classifica, ottenendo due pareggi rispettivamente con Quarantolese (che rimane a metà classifica) e Centese (penultima con tre punti). Si avvicina alla testa della classifica anche la Virtus Camposanto che, vincendo sul campo dei bolognesi del Persiceto per 3-1, si porta a nove punti, sole tre lunghezze dalle prime. Infine la Solierese vince contro l’Atletico SPM, raggiungendolo in classifica a sette punti.