Promozione, Girone C: La Pieve inarrestabile, vittorie per Ganaceto e Virtus Camposanto

Non si ferma più La Pieve Nonantola che nell’anticipo del sabato vince per 2-1 in casa della Casumaro e rimane a quattordici punti dalla seconda in classifica, il Ganaceto, che ha vinto facilmente per 3-0 contro il Persiceto arrestandone la scalata verso la salvezza. Vittoria anche per la Virtus Camposanto che ha battuto per 3-1 il Fiorano raggiungendo il Cavezzo che ha riposato; i biancorossi sono invece ripiombati ai margini della zona play out.

Chi non riesce ad uscirne è l’Atletico SPM che ha perso in casa contro un buon Polinago che da metà classifica cerca di riportarsi sulla scia delle prime. Solo un pareggio per la Quarantolese in casa della Centese: un punto che serve ai mirandolesi per rimanere aggrappati alla quinta posizione, mentre i ferraresi rimangono ultimi al pari di Casumaro e Solierese, dopo che quest’ultima ha pareggiato in casa contro il Castelnuovo che rimane in sesta posizione.