Promozione, Girone C: La Pieve allunga sulle seconde, buon punto per Atletico SPM e Solierese

Vola sempre più in alto La Pieve Nonantola che ora stacca la seconda in classifica di otto punti. I granata hanno vinto anche nell’undicesima giornata nel match contro il Ganaceto che ha preso una brutta batosta a Nonantola (5-1) ed è rimasto al quinto posto, sorpassato dalla Virtus Camposanto che ha vinto per 4-1 in casa contro il Casumaro. Rimane a 19 il Cavezzo che non va oltre il pareggio con l’Atletico SPM: per la squadra di San Cesario è un buon punto per cercare di uscire dalla zona rossa della classifica.

Il Castelnuovo sale al secondo posto a pari punti con il Cavezzo dopo la vittoria esterna in casa della Quarantolese che dopo un buon avvio di stagione sta trovando qualche difficoltà ed è ora dentro alla zona Play Out. Non approfitta del passo falso del Ganaceto la squadra gialloblù di Polinago che ha giocato ieri il posticipo contro la Solierese terminato 2-2; per la squadra della Bassa si tratta di un buon punto, mentre alla squadra della montagna serve solo ad avvicinarsi ai biancoverdi di Modena ma non a sorpassarli. Rimane a galla il Fiorano nonostante la sconfitta nell’anticipo del sabato contro la Centese che allunga un po’ sul Persiceto ultimo (ieri a riposo) e si avvicina al gruppo delle squadre in bilico tra salvezza e Play Out.