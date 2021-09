Vola in testa da sola a punteggio pieno La Pieve Nonantola nel Girone C di Promozione dopo la terza giornata giocata ieri che ha visto i ragazzi di mister Barbi imporsi per 4-0 in casa di un Fiorano che non trova ancora i primi punti in campionato e rimane ultimo in classifica. Ferma la sua corsa la Quarantolese che perde di misura su campo della Virtus Camposanto; ora le due squadre si trovano appaiate a sei punti insieme a gancetto (che ieri ha riposato) e al Cavezzo che ieri ha vinto per 1-0 sul Polinago. Vittoria esterna del Castelnuovo per 2-4 sul campo dell’Atletico SPM che passa in vantaggio e poi cede agli avversari. H pareggiato infine la Solierese a reti inviolate sul campo dei ferraresi della Centese. Il derby bolognese tra Casumaro e Persiceto è terminato 4-2.