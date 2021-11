Promozione, Girone C: Virtus Camposanto seconda, poker del Fiorano in trasferta

Continua la striscia di vittorie de La Pieve Nonantola che arriva a sei successi consecutivi e rimane al comando della classifica con 30 punti, dieci in più rispetto alla seconda. I granata ieri hanno portato a casa un 3-1 sul campo dell’Atletico SPM che rimane invischiato nella zona rossa della classifica. Al secondo posto, con 20 punti, è salita la Virtus Camposanto che, vincendo 2-0 in casa contro il Cavezzo, ha sorpassato gli avversari di giornata e il Castelnuovo che ieri ha riposato.

Vittorie pesanti in ottica salvezza per il Fiorano, che ha rifilato un poker ai diretti avversari del Casumaro, e per la Quarantolese che, vincendo per 2-0 in casa del Ganaceto, ha avvicinato i biancoverdi in classifica, staccandosi dal gruppo delle ultime cinque. Tra queste rimane invece la Solierese che nell’anticipo di sabato ha perso in casa per 1-3 con il fanalino di coda Persiceto. Risultato utile per il Polinago che ha agganciato a 16 punti il Ganaceto pareggiando sul campo dei ferraresi della Centese, ancora penultimi a dieci punti.